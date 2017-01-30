До-19 градусов может похолодать в Мурманской области

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 января/ БИ-ПОРТ - 31 января погоду Кольского полуострова будет определять юго-западная периферия циклона с центром в Карском море. На севере региона ожидается сильный порывистый ветер.
П данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег. Температура воздуха -4-9 градусов, при прояснениях -14-19 градусов. Гололедица.
В Баренцевом море наблюдается ветер северный, северо-западный 18-23 м/с, на западе моря - 15-18 м/с. Медленное обледенение судов.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -6 градусов, ветер западный 6-9 м/с.