В Мурманске ищут пропавшего Александра Жолтикова

31 Января 2017 года, 08:15

МУРМАНСК/ 31 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске ищут пропавшего Александра Александровича Жолтикова, 1961 года рождения. Мужчина ушёл из дома на работу 28 января 2017 года, однако на рабочем месте (Мурманэнергосбыт) так и не появился. В настоящий момент о его местонахождении ничего не известно.

ПРИМЕТЫ: рост 176см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет: куртка зимняя светло-оливкового цвета, короткая, на резинке, с капюшоном с меховой оторочкой, брюки темные классические, черные зимние ботинки, шапка вязаная темно-синего цвета с орнаментом. С собой имел сумку-планшет через плечо, коричнего цвета, с двумя замками.