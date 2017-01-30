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Главная » НОВОСТИ » Авиаперелеты между Россией и Египтом могут возобновиться 23 февраля
 
 
 
 
31 Января 2017 года, 10:37

Авиаперелеты между Россией и Египтом могут возобновиться 23 февраля


РОССИЯ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – В феврале между Россией и Египтом восстановится полноценное авиасообщение, передают «Известия». После проверок Росавиацией 8–9 февраля безопасности египетских аэропортов в страну смогут отправиться первые регулярные рейсы и чартеры.

«Каир уже сейчас готов принять российских туристов, а аэропорты двух других городов, Шарм-эль-Шейха и Хургады, еще ждет контрольная проверка Росавиации. Авиасообщение между Россией и Египтом должно быть возобновлено в феврале. Называлась дата — 23 февраля. Однако это произойдет лишь в случае выполнения всех требований безопасности египетской стороной», — рассказал источник в дипломатических кругах.

В остальном препятствий к отмене ограничений авиасообщения нет. Ожидается, что если проверка пройдет успешно, то Министерство транспорта России сразу же выступит с соответствующим заявлением.

Полеты в Египет были прекращены после того, как 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом разбился Airbus A321. Погибли 224 человека. В ходе расследования были обнаружены признаки теракта, и российское руководство прекратило авиасообщение с Египтом до усиления меры безопасности в аэропортах и на туристических объектах.

Фото: Twitter

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