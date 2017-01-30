Другие правила от Tele2 позволят переносить остатки трафика и минут

31 Января 2017 года, 11:24

РОССИЯ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – На минувшей неделе оператор сотовой связи Tele2 представил новую стратегию «Другие правила», в рамках которой изменились фирменный стиль и слоган оператора, но главное – стали появляться новые услуги, которые создадут своеобразную «экосистему» вокруг мобильного телефона абонента. «Би-порт» вёл текстовую трансляцию с презентации.

«Новая коммуникационная платформа обусловлена новой бизнес-стратегией Tele2 – стать лучшей сервисной компанией на российском телеком-рынке, – рассказал журналистам генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. – «Другие правила» – это не просто слова: каждым своим продуктом и услугой мы будем активно выступать за права абонентов и против навязанных правил и ограничений».

По словам Сергея Эмдина, оператор расширяет модель дискаунтера, добавляя к низким ценам высокий уровень качества, сервиса и целый ряд новых, в том числе, немобильных партнерских услуг. Это вовсе не означает, что Tele2 собирается взвинчивать цены на услуги связи.

«У нас по-прежнему будут отсутствовать «звёздочки» и скрытые условия. Всё будет по-честному, – заявил генеральный директор. – Мы хотим, чтобы нас выбирали головой и любили сердцем. Если раньше Tele2 была знаменита тем, что просто предлагала самые доступные услуги, то теперь мы хотим перейти к концепции value for money (качество по доступной цене – прим ред.). Наша миссия - создавать альтернативу рыночным практикам, предлагая абоненту то, чего не могут предложить ему другие компании».

И первое предложение, которое было озвучено в рамках презентации стратегии, касается неизрасходованных пакетных минут и интернет-трафика. Отныне минуты, гигабайты трафика и SMS, оплаченные абонентами Tele2 в рамках своего пакетного тарифа, не будут «сгорать», а перенесутся на следующий период. При этом в новом месяце они расходуются в первую очередь. Новая услуга будет предоставляться бесплатно – она действует автоматически на всех открытых для подключения и перехода тарифных планах линейки «Чёрный».

«Мы хотим, чтобы Tele2 выбирали за «лучшее соотношение цены и качества». Зачем переплачивать, если есть компания, предоставляющая услуги хорошего качества по разумной цене?», – заявила директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.

В 2017 году оператор дополнит услуги связи финансовыми решениями для своих клиентов, запустив с банками-партнерам специальные карты. Планируются полезные услуги и в других сферах жизни. Уже сейчас действуют партнерские программы, которые позволяют абонентам Tele2 получать скидки.

Напомним, что с приходом Tele2 на рынок столицы, услуги сотовой связи в Москве из самых дорогих стали одними из самых дешёвых в стране. Отвечая на вопрос журналистов о доле компании на российском телекоммуникационном рынке, Сергей Эмдин сообщил, что на момент опубликования последних открытых финансовых результатов этот показатель составил порядка 16%.

Фото: Иван Каширин (rufox.ru)