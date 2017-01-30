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Главная » НОВОСТИ » Поставки рыбы в порты Северного бассейна сократились почти на 20%
 
 
 
 
31 Января 2017 года, 12:00

Поставки рыбы в порты Северного бассейна сократились почти на 20%


РОССИЯ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – По предварительным данным, с начала 2017 года в российские порты отечественные рыбопромышленники сдали 107,5 тыс. тонн рыбной продукции, что на 19% больше аналогичного периода прошлого года и почти вдвое больше чем в январе 2014 года – до введения Россией контрсанкций. Так, в порты Северного бассейна поставки в январе снизились почти на 20%, составив 7,5 тысяч тонн.

По итогам 2016 года объем выгрузки рыбной продукции в российские порты составил 1,5 млн. тонн – почти на уровне 2015 года. По отношению к 2014 году показатель вырос на 13,7%. Общие поставки, включая иностранные порты, по итогам 2016 года составили 3,3 млн. тонн. В частности, объем поставок в северные порты за прошлый год сократился на 23,5%, составив 164,6 тыс. тонн.

Значительно выросли объемы поставок рыбных консервов. По состоянию на 25 января выгружено более 1 тыс. тонн консервированной продукции – на 33,7% больше, чем в январе 2016 года. За 2016 год рыбные порты России поставлено 16,4 тыс. тонн консервов, что выше показателя 2015 года (16,35 тыс. тонн). По сравнению с 2014 годом объем вырос на 17%. В Северный бассейн поступили консервы из трески.

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