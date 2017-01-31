Арендатор парковки «Аэропорта Мурманск» подал апелляцию на решение суда

МУРМАШИ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – Компания «АЭРО-СТ», арендующая парковку «Аэропорта Мурманск», не согласна с решением суда освободить территорию, рассказали «Би-порту» в пресс-службе аэропорта.
Напомним, арбитражный суд Мурманской области отказал в удовлетворении иска «АЭРО-СТ», которая требовала признать незаконным односторонний отказ аэропорта от исполнения договора аренды. По решению суда, компания должна освободить 27,7 тысяч квадратных метров привокзальной площади.
«Как мы и ожидали, подана апелляция, поэтому решение суда в силу не вступило. Мы ждем суда апелляционной инстанции, пока уведомлений нет – прошло еще мало времени», – объяснили в пресс-службе «Аэропорта Мурманск».
Парковка возле аэропорта стала платной с конца апреля 2015 года.
Фото: М. Паламарчук