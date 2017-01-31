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Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

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Юрий Петров:

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Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Атомфлот договорился об арктических круизах до 2019 года
 
 
 
 
31 Января 2017 года, 12:54

Атомфлот договорился об арктических круизах до 2019 года


РОССИЯ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – Росатомфлот заключил договор о сотрудничестве с фрахтователями на туристические круизы на Северный полюс до 2019 года, рассказали «Би-порту» в пресс-службе Атомфлота.

Выполнять примерно по пять рейсов в сезон будет крупнейший в мире атомный ледокол «50 лет Победы». Летом этого года он откроет 28-й по счету туристический сезон. Стоимость одного тура составляет около 1,7 млн рублей. Длительность каждого рейса – 12 дней

Круизы на Северный полюс Атомфлот начал организовывать в 1990 году на разных ледоколах. С 2007 рейсы совершаются только на «50 лет Победы». Атомлофт планировал прекратить арктические туры на ледоколах в июле 2015 года, но позже компания решила продолжить круизную программу.

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