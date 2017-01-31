Атомфлот договорился об арктических круизах до 2019 года

31 Января 2017 года, 12:54

РОССИЯ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – Росатомфлот заключил договор о сотрудничестве с фрахтователями на туристические круизы на Северный полюс до 2019 года, рассказали «Би-порту» в пресс-службе Атомфлота.

Выполнять примерно по пять рейсов в сезон будет крупнейший в мире атомный ледокол «50 лет Победы». Летом этого года он откроет 28-й по счету туристический сезон. Стоимость одного тура составляет около 1,7 млн рублей. Длительность каждого рейса – 12 дней

Круизы на Северный полюс Атомфлот начал организовывать в 1990 году на разных ледоколах. С 2007 рейсы совершаются только на «50 лет Победы». Атомлофт планировал прекратить арктические туры на ледоколах в июле 2015 года, но позже компания решила продолжить круизную программу.