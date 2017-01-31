Вопрос по остановке автотранспорта у входа в аэропорт будет решаться по мере судебных тяжб

31 Января 2017 года, 13:42

МУРМАШИ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – Вопрос по остановке транспорта у входа в «Аэропорт Мурманск» будет решаться по мере судебных тяжб, сообщили «Би-порту» в пресс-службе аэропорта.

Речь идет о разбирательстве с компанией «АЭРО-СТ», арендующей парковку у аэропорта. Арбитражный суд Мурманской области постановил, что компания должна освободить площадь, однако «АЭРО-СТ» подала апелляцию.

«Пока у входа могут останавливаться только автобус и маршрутка. Вопрос по проезду остального транспорта мы будем решать по мере наших судебных тяжб с «АЭРО-СТ». Мы готовы инвестировать деньги, делать и парковки, и освещение, и озеленение, но пока не можем из-за судебных процессов», - рассказали в пресс-службе «Аэропорта Мурманск».

Напомним, что с 26 января этого года общественный транспорт может останавливаться сразу у дверей аэропорта.

Фото: Эдуард Домбай