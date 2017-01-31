Специалисты РХБЗ Северного флота проведут отборочные состязания конкурса «Безопасная среда»

31 Января 2017 года, 14:17

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 января/ БИ-ПОРТ - На четырех учебных полигонах Северного флота в Мурманской области, в районах Санта Ярви, Алакуртти, губы Оленья и Щук-озера начались полевые сборы подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

В ходе сборов североморцы проведут отборочный этап конкурса «Безопасная среда», который входит в комплекс состязаний военного мастерства «Армейских международных игр-2017». На данном этапе будут определены лучшие расчёты и отделения радиационно-химической и биологической разведки.

В мероприятиях принимают участия специалисты РХБЗ соединений сухопутных и береговых войск, отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады и отдельной роты РХБЗ Северного флота. Они будут совершенствовать практические навыки на местности, выполнять специальные задачи радиационно-химической разведки, специальной обработки и аэрозольной маскировки. Основное внимание будет уделено подготовке личного состава к действиям в арктических условиях.

Всего в проведении полевых сборов задействованы около 200 военнослужащих и более 30 единиц специальной техники, в том числе разведывательные химические машины РХМ-6 и БДРМ-2РХ, авторазливочные станции АРС-14 на базе автомобиля ЗИЛ-131 и машины аэрозольной маскировки ТДА-М и ТДА-2К на шасси ГАЗ-66 и КАМАЗ, соответственно.