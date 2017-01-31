Мурманская область не вошла в топ регионов по исполнению «майских» указов в сфере ЖКХ

31 Января 2017 года, 14:31

РОССИЯ/ 31 января/ БИ-ПОРТ — Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг регионов РФ по выполнению и реализации «майских» указов за 2016 год.

В топ-15 регионов РФ по реализации указов в сфере государственного управления Мурманская область стала 12-ой. Лидерами рейтинга оказались Свердловская и Омская область, а также Башкортостан.

В список регионов с наибольшим медиарейтингом по исполнению указов в сфере ЖКХ Мурманская область не вошла. Первые места в списке достались Республикам Адыгея и Саха, а также Свердловской области.