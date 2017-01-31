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Главная » НОВОСТИ » Богомолов: избирательная комиссия региона продолжит работать над открытостью выборов
 
 
 
 
31 Января 2017 года, 14:40

Богомолов: избирательная комиссия региона продолжит работать над открытостью выборов


МУРМАНСК/ 31 января/ БИ-ПОРТ — Крыло региональных политических партий в Мурманской области расширилось и стало работать активнее. Об этом на совещании с представителями региональных отделений политических партий Мурманской области рассказал председатель регионального Избиркома Антон Богомолов.

«Рост числа партий, участвовавших в выборах в Государственную Думу в 2016 году означает усиление роли, как в целом политических партий, так и роли выборов в нашей жизни», - отметил Богомолов. Он также подчеркнул, что в прошлом году избирательная комиссия в полной мере постаралась реализовать запрос общества и поручения главы президента о честных, открытых и легитимных выборах.

Недоработки, по мнению Богомолова, всё же остались: традиционно много вопросов возникало в процессе предоставления документов на выдвижение кандидатов.

«Недостатки и упущения, о которых нам сообщали кандидаты, граждане и СМИ, мы учитывали. Для нас важно услышать все предложения и иметь обратную связь, чтобы в дальнейшем совершенствовать законодательство и нормативные акты комиссии», - подчеркнул глава регионального Избиркома.

«Процесс подготовки к будущим избирательным кампаниям должен проходить постоянно. Разбор ошибок, изучение изменений законодательства — это важные аспекты в подготовке выборов любого уровня. Мы видим, что Избирательная комиссия Мурманской области старается предоставить партиям как основным участникам выборных процессов все необходимую информацию, оперативно реагируя на возникающие вопросы. Такие совещания, безусловно, необходимы», - отметил руководитель отделения «Гражданской Платформы» в Мурманской области Владимир Вдовиченко.

В ходе совещания представителям региональных отделений различных политических партий было предложено выразить свою позицию об избирательной кампании и ходе выборов в 2016 году. Этим правом воспользовался только представитель мурманского отделения КПРФ Михаил Антропов. Он заявил о том, что партии в процессе борьбы оказались в неравных условиях, а также выразил недовольство организацией процесса голосования военных и пожаловался на засилье «фейковых» партий, однако его претензии поддержаны не были.

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