«Норникель» снизит вредные выбросы на 75% к 2023 году

31 Января 2017 года, 14:50

РОССИЯ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – К 2023 году «Норникель» намерен снизить выбросы вредных веществ в атмосферу на 75%. Об этом в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил председатель правления компании Владимир Потанин.

«У нас стартовала долгосрочная программа развития, рассчитанная до 2023 года. В результате реализации этой программы у нас должен увеличиться объём производства руды в полтора раза, объём обогащения – почти в два раза. И должно произойти очень серьёзное омоложение мощностей», - сказал Потанин.

При этом он отметил, что для сохранения стабильности в коллективах, выполнения коллективных договоров в этот срок в компании «Норильский никель» будет создано порядка 3 тысяч дополнительных рабочих мест, для того чтобы процессы модернизации не привели ни к каким осложнениям социального характера. Это потребует инвестиций порядка 1 триллиона рублей, из которых 250 миллиардов пойдут на мероприятия экологической направленности.