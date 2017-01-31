Векшин: выборы президента в 2018 году могут привлечь внимание Запада

31 Января 2017 года, 15:11

МУРМАНСК/ 31 января/ БИ-ПОРТ — Грядущие выборы президента России могут оказаться непростыми и привлечь внимание со стороны стран Запада. Об этом заявил заместитель главы Мурманской области Анатолий Векшин, принявший участие совещании регионального Избиркома с представителями областных отделений политических партий.

«Чуть больше года осталось до выборов президента, и в нынешних условиях повышенного интереса к стране со стороны Запада выборы могут стать непростыми, поэтому как заместитель губернатора и член регионального правительства прошу обратить внимание на необходимость безоговорочного исполнения действующего законодательства», - отметил Векшин.

Он также отметил, что региону удается проходить выборные кампании без серьезных нарушений и громких скандалов.

«Я бы хотел обратить внимание, прежде всего, на увеличение явки избирателей, продолжить работу в этом направлении», - сказал Векшин, обращаясь к представителям политических партий и избирательной комиссии.

По словам председателя регионального Избиркома Антона Богомолова, выборы президента будут менее сложными для области, чем выборы 2016 года.

«Мы уже сейчас начинаем готовиться, нужно решить с муниципалитетами вопросы по помещениям и прочие технические моменты», - отметил Богомолов. Он также подчеркнул, что в ходе президентской кампании во главу угла следует, прежде всего, ставить интересы избирателей и использовать только корректные культурные методы борьбы за власть.