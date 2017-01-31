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Главная » НОВОСТИ » Смартфоны от Samsung возвращаются в МегаФон
 
 
 
 
31 Января 2017 года, 16:00

Смартфоны от Samsung возвращаются в МегаФон


РОССИЯ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – Начиная с 3 февраля 2017 года продукция Samsung появится в собственных салонах, а также в интернет-магазине оператора. Первая партия аппаратов будет отгружена в салоны Москвы и Санкт-Петербурга, через две недели мобильные устройства появятся в салонах «МегаФона» по всей России.

«Смартфоны от Samsung традиционно занимают значительную долю среди зарегистрированных устройств в нашей сети. Гаджеты этой торговой марки интересны нашим клиентам, поэтому мы рады возобновлению совместной работы. В розничной сети «МегаФона» будет представлен широкий ассортимент устройств этого производителя на выгодных условиях. В частности, смартфоны Samsung Galaxy A, Galaxy S7/S7 Edge можно будет купить в рассрочку на 24 месяца», — говорит Кирилл Шибанов, генеральный директор ОАО «МегаФон Ритейл».

Первая партия отгруженных аппаратов включает в себя 10 наиболее актуальных моделей — от бюджетного Samsung Galaxy J1 Mini и до премиального Samsung Galaxy S7 Edge. В дальнейшем, в зависимости от объема продаж, ассортимент продукции данного производителя может быть расширен.

«Возобновление сотрудничества компании Samsung с одним из ведущих ритейлеров российского рынка важно для нашей компании в первую очередь тем, что любимые пользователями смартфоны окажутся в шаговой доступности. У Samsung большие планы на 2017 год и партнерство с «МегаФоном», без сомнения, поможет в их успешной реализации», — рассказывает Аркадий Граф, руководитель Samsung Mobile в России.

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