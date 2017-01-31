В гостях у «Большого Радио» председатель Союза рыбопромышленников Севера

31 Января 2017 года, 15:26

МУРМАНСК/ 31 января/ БИ-ПОРТ - Рыба всегда имела большое значение для жителей города-порта Мурманска. 2017 год является юбилейным для Союза рыбопромышленников Севера – ему исполнится двадцать пять лет. Как работает организация и какие цели ставит перед собой? Что изменится в работе рыбодобывающих контор с 1 марта? На эти и другие вопросы ответит гость программы «Точка зрения» на «Большом Радио» председатель правления Союза Владимир Григорьев. Прямой эфир с экспертом состоится 1 февраля в 10 часов утра.

Телефон прямого эфира – 45-09-45.

«Большое Радио» доступно на следующих FM-диапазонах: для Мурманска, Колы, Мурмашей, Североморска, Полярного, Снежногорска, Гаджиево и Верхнетуломского 106,9 FM; для Заполярного, Никеля, Спутника, Печенги, Луостари, Киркенеса, Вадсё и Вардё 103,6 FM; для Мончегорска и Оленегорска на 102 FM.