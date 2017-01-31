Виза в ОАЭ будет делаться по прилету и бесплатно

31 Января 2017 года, 18:40

РОССИЯ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – В посольстве Объединённых Арабских Эмиратов «Вестнику АТОР» сообщили, что консульство получило директиву о введении с 1 февраля системы выдачи виз российским туристам по прилету и бесплатно.

Информация о внедрении виз по прилету появилась 29 января. В Декрете 24 от 2017 года говорится, что туристы будут получать визы продолжительностью 30 дней. Однократно визу можно продлить еще на 30 дней. Однако процедура получения виз неизвестна даже в консульстве страны.

Туроператоры ждут официального подтверждения от иммиграционной службы ОАЭ.

Фото: YouTube