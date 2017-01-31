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Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

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Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Александр Горшков назначен исполнительным директором АО «Ковдорский ГОК»
 
 
 
 
01 Февраля 2017 года, 08:30

Александр Горшков назначен исполнительным директором АО «Ковдорский ГОК»


КОВДОР/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – Новым исполнительным директором АО «Ковдорский ГОК» назначен Александр Горшков. Об этом говорится в сообщении компании.

«В 2017 году перед «ЕвроХимом» стоят важные и амбициозные задачи, решение которых во многом предопределит будущее компании. В полной мере это относится и к динамично развивающемуся Горнорудному Дивизиону», – отмечено в сообщении.

В этом году вступает в завершающую фазу реализация калийных проектов «ЕвроХима» в Волгоградской области и Пермском крае. В связи с этим сейчас особо важное значение приобретает деятельность компании «ТОМС-проект», занимающейся комплексным проектированием будущих калийных предприятий в Котельниково и Усолье. Успешное решение этих чрезвычайно важных задач на завершающем этапе требует особо эффективного управления, детального знания многих нюансов деятельности горно-обогатительных предприятий.

«Для решения поставленных задач с 1 февраля 2017 года в руководстве ООО «ТОМС-проект» начинает работу нынешний исполнительный директор АО «Ковдорский ГОК» Игорь Мелик-Гайказов. Игорь Вячеславович имеет более чем 32-летний опыт работы на одном из ведущих в России горно-обогатительном предприятии, глубоко знает все аспекты производства, его геологические особенности и инфраструктуру. На новом руководящем посту Игорь Вячеславович будет также курировать вопросы долгосрочного развития Ковдорского ГОКа», – говорится в сообщении.

Далее указано, что новым исполнительным директором АО «Ковдорский ГОК» назначен Александр Горшков. Руководители «ЕвроХима» и Дивизиона Горнорудный «что большой опыт Александра Юрьевича в руководстве горнодобывающими предприятиями позволит ему успешно возглавлять Ковдорский ГОК».

СПРАВКА

Александр Юрьевич Горшков родился в 1961 году, окончил Новосибирский электротехнический институт. Последние 20 лет деятельности Александра Горшкова связаны с горнодобывающей промышленностью, он работал руководителем крупных горнорудных производств в России и Казахстане, с 2004 года – генеральный директор ОАО «Стойленский ГОК» в Белгородской области, одного из ведущих российских производителей железно-рудного сырья.

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