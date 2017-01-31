Более 900 бывших соотечественников вернулись в Мурманскую область по программе переселения

31 Января 2017 года, 16:28

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – 909 соотечественников прибыли в Мурманскую область по программе переселения соотечественников из-за рубежа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области. За шесть лет реализации программы переселения регион принял на постоянное место жительства более 6000 соотечественников.

Основная задача программы – привлечение в регион соотечественников трудоспособного возраста из числа квалифицированных специалистов. Так, средний возраст переселенцев составляет 27 лет, почти 92% участников программы и членов их семей имеют профессиональное образование.

По данным мониторинга занятости, 62% переселенцев осуществляют трудовую деятельность преимущественно в сферах промышленности и производства, торговли, строительства и медицины. В учреждениях здравоохранения Мурманской области в 2016 году к трудовой деятельности приступили 28 медицинских работников из числа соотечественников.

«В силу сложившейся политической ситуации, на протяжении трех последних лет большую часть переселенцев составляют граждане Украины, в 2016 году их доля также составила 72%. Существенно меньше в программе участвуют граждане Казахстана, Армении, Азербайджана, Молдовы и Узбекистана», - говорится в сообщении.