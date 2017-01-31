Дмитрий Филиппов и Алексей Веллер встретились со сборной КВН

31 Января 2017 года, 16:37

МУРМАНСК/ 31 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня в здании администрации Мурманска мэр города Дмитрий Филиппов и депутат Госдумы Алексей Веллер встретились с командой КВН «Сборная города Мурманска».

«Последние три года вы были в самом верху, в Высшей Лиге, телевизионной, вы достойно представляли наш город на Первом канале. Три финала подряд говорят о том, что работа проделана очень качественная и серьезная. Я прекрасно знаю, насколько это было колоссальное напряжение, нервное и эмоциональное», – обратился Веллер к команде.

Команда, при поддержке городских властей, впервые приняла участие в играх лиги Москвы и Подмосковья в 2012 году, где сумела стать вице-чемпионом. В конце 2013 года «Сборную города Мурманска» взяли в Высшую Лигу Международного Союза КВН. В сезонах 2014, 2015, 2016 годов команда успешно выступала в телевизионной лиге, каждый раз доходя до финала.

В 2015 году Мурманская лига получила статус официальной региональной лиги Международного союза КВН. Теперь КВН-движение Мурманска является частью большой Планеты КВН. Чемпион Мурманской лиги ежегодно представляет регион на Международном Фестивале команд КВН, где принимает участие в турнире «Кубок чемпионов региональных лиг».

«Та работа, которую вы проделали, и тот путь, который вы прошли в Высшей Лиге – это действительно большой успех. Я думаю, мурманчане благодарны вам за это. Я сам поклонник КВН с давних пор. Я считаю, что КВН – это не только командная игра, но и вид эстрадного искусства, немного синтезированный и наш родной, отечественный», – отметил Филиппов.

Капитан «Сборной города Мурманска», депутат Мурманской облдумы Герман Иванов рассказал, что нынешний сезон для команды не игровой, «но все равно КВН-овский»: сборная занимается развитием движения КВН в Мурманске и воспитанием подрастающей смены. Он представил капитана команды КВН «Морская академия», которая совершила прорыв на фестивале в Сочи.

«Мы понимаем, что при всем таланте у молодых людей без поддержки города и бизнес-сообщества на таком уровне двигаться и добиваться чего-то сложно. Поэтому сегодня ни для кого не секрет, что во многом в течение последних трех лет я шефствовал над сборной. Теперь Дмитрий Филиппов готов взять такое же шефство над молодой командой», – заявил Веллер.

На встрече Герман Иванов вручил Алексею Веллеру и Дмитрию Филиппову бронзовые медали юбилейного сезона, а они, в свою очередь, наградили участников команды Памятным знаком «Сто лет городу-герою Мурманску» и Почетной грамотой главы Мурманска.