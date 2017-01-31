Судебные приставы Мурманской области взыскали 3,94 млрд рублей за 2016 год

31 Января 2017 года, 16:55

МУРМАНСК/ 31 января/ БИ-ПОРТ – В 2016 году Управление службы судебных приставов по Мурманской области взыскало по оконченным производствам 3,94 миллиарда рублей, что практически точно соответствует результату 2015 года. Всего за прошедший год на исполнении в структурных подразделениях находилось более 631 тысячи производств на общую сумму 43,9 миллиарда рублей. Данный показатель вырос на 8,4%, если сравнивать с 2015. За 12 месяцев внесено 1608 постановлений об ограничении прав должника. Например, ограничение использования водительских прав коснулось 1573 граждан. После вручения предупреждений о применении временного ограничения по 255 производствам должниками внесены средства на сумму 29 миллионов рублей.