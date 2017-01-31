На территории Мурманской области нет зарегистрированных коллекторских агентств

31 Января 2017 года, 17:48

МУРМАНСК/ 31 января/ БИ-ПОРТ – На территории Мурманской области не зарегистрировано коллекторских фирм. Об этом на встрече по итогам работы региональных судебных приставов рассказал руководитель УФСПП Василий Ларин.

«На службу возложена обязанность внесения в специальный реестр агентств, которые занимаются коллекторской деятельностью. Перед праздниками проводилось специальное совещание, ожидалось, что люди будут обращаться для регистрации. В Мурманской области в реестр еще не внесено ни одного коллектора. За весь период поступила только одна жалоба на деятельность подобного рода, но организация зарегистрирована в Санкт-Петербурге и мы перенаправили информацию», – сообщил Ларин.

Напомним, что с первого января подобные агентства имеют право взыскивать долги только в том случае, если они занесены в специальный реестр. На сегодняшний день в России из 553 тысяч фирм в реестр занесено только 26.

Фото: Twitter