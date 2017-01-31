Малый и средний бизнес Мурманской области поддержат на 26 млн рублей

31 Января 2017 года, 19:41

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – Премьер министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2017 году субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства. Субсидии в размере 7,5 млрд рублей распределены между бюджетами 82 субъектов Федерации.

Средства направляются на софинансирование расходных обязательств субъектов Федерации на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательств, содействие развитию молодёжного предпринимательства, организацию предоставления услуг по принципу «одного окна».

Мурманская область на указанные цели получит 26 млн рублей.

Фото: Misanec.ru