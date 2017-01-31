К графе «против всех» и прямым выборам мэров жители Мурманской области не готовы

31 Января 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/ 31 января/ БИ-ПОРТ — Возврат графы «против всех» в бюллетени может осложнить и без того напряженную экономическую ситуацию в области, об этом «Би-порту» рассказал заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко.

«У графы «против всех» есть много плюсов, но при этом у нее немало минусов. Нужно обсуждать этот вопрос. Есть мысли, может, не слишком политически выгодные, но я бы провёл социологический срез и общественные обсуждения по данному вопросу», - рассказал Мищенко.

Основной сложностью для возврата возможности не поддерживать никого из предложенных в бюллетенях кандидатов Мищенко считает финансовый аспект.

«К графе «против всех» мы не готовы к этому во всех аспектах. Во главу угла я бы поставил экономические факторы, потому что если ввести графу, порой придётся проводить выборы повторно, а это требует денег. Мурманская область не настолько богата сейчас. Поэтому и ответ на вопрос «Должна ли быть графа «против всех» не так-то прост», - отметил Мищенко.

Кроме того, по мнению заместителя главы регионального заксобрания, прежде чем предлагать гражданам вернуться к всенародным выборам, следует провести разъяснительную работу с населением.

«Если сегодня задать вопрос человеку, как лучше выбирать главу муниципального образования — напрямую или через совет депутатов — очевидно, человек ответит, что он сам должен выбирать. Однако если предложить вникнуть в процесс, показать населению недостатки этого процесса, основная масса все же соглашается, что лучше выбирать через совет депутата», - заявил Мищенко. Он также отметил, что в регионе бывали случаи, что всенародно избранные главы муниципалитетов по тем или иным причинам не на должном уровне исполняет свои обязанности.