Более 18,7 тысяч жителей Мурманской области обратились за услугами ПФР через Многофункциональные центры

31 Января 2017 года, 20:22

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 31 января/ БИ-ПОРТ – В настоящее время в Мурманской области действует 18 Многофункциональных центров (МФЦ). Они созданы для упрощения процедур получения гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг, в том числе и услуг Пенсионного фонда.

В 2016 году за услугами ПФР в Многофункциональные центры Мурманской области обратились более 18,7 тысяч граждан. Из них более 6,8 тысяч пенсионеров подали документы на компенсацию расходов по проезду к месту отдыха и обратно. Около 7 тысяч жителей области подали заявления за распоряжениями средствами материнского капитала и почти 2 тысячи семей обратились за оформлением и выдачей сертификата на материнский капитал.

Фото: mfc51.ru