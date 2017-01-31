Алексей Веллер провёл личный приём жителей Мурманске

31 Января 2017 года, 17:10

МУРМАНСК/ 31 января/ БИ-ПОРТ — Депутат Государственной Думы Алексей Веллер провёл прием граждан в рамках традиционной «региональной недели». Основная часть вопросов, с которыми жители Мурманской области приходят к Веллеру, связана со сферой ЖКХ, медицинским обслуживанием, социальным обеспечением и предоставлением жилья.

«Проблемы, с которыми приходят люди, традиционные. Если говорить о конкретных случаях, месяц назад всплыл вопрос о не выплаченной зарплаты сотруднику автоколонны «1118». За месяц удалось разобраться в вопросе, есть документы, подтверждающие, что зарплата человеку причитается. Осталось изыскать возможности решить вопрос, чтобы предприятие, которого, по сути, уже нет, свою обязанность реализовало. Надеюсь, что удастся довести вопрос до логического завершения, и человек получит деньги», - рассказал журналистам Веллер.

Одним из первых обратившихся к депутату сегодня стал молодой преподаватель МГТУ. Первый заданный им вопрос был связан с действующей в городе программой помощи молодым семьям — было решено, что молодого мурманчанина в индивидуальном порядке проконсультируют в городской администрации. Второй вопрос оказался сложнее и затрагивал перспективы аспирантов МГТУ. Напомним, что в этом году по многим программам подготовки была приостановлена аккредитация.

«К сожалению, сегодня молодые, образованные ребята, вместо того, чтобы заканчивать свои научные работы, работать с молодежью в вузах, вынуждены искать другую работу. Об этом мы говорили, и обсуждали, чем можно помочь с точки зрения работы по профессии, возможно, в других вузах», - отметил Веллер.