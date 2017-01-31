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Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Мурманск: прогноз отключений на 1 февраля
 
 
 
 
31 Января 2017 года, 22:00

Мурманск: прогноз отключений на 1 февраля


МУРМАНСК/ 31 января - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем  водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 февраля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 30 ЯНВАРЯ ДО 16 ЧАСОВ 1 ФЕВРАЛЯ
пр. Кольский, 38

С 9 ЧАСОВ 1 ФЕВРАЛЯ ДО 16 ЧАСОВ 2 ФЕВРАЛЯ
ул. Копытова, 25

С 9 ЧАСОВ 1 ФЕВРАЛЯ ДО 16 ЧАСОВ 3 ФЕВРАЛЯ
ул. Героев Рыбачьего, 17, 22

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
08.30 – 20.00 ул. Максима Горького, 14
ул. Советская, 14

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Генерала Щербакова, 4, 6, 8
ул. Свердлова, 48, 50, 54

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 13.00 ул. Свердлова, 46а

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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