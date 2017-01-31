Мурманск: прогноз отключений на 1 февраля

МУРМАНСК/ 31 января - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 1 февраля.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 30 ЯНВАРЯ ДО 16 ЧАСОВ 1 ФЕВРАЛЯ
пр. Кольский, 38
С 9 ЧАСОВ 1 ФЕВРАЛЯ ДО 16 ЧАСОВ 2 ФЕВРАЛЯ
ул. Копытова, 25
С 9 ЧАСОВ 1 ФЕВРАЛЯ ДО 16 ЧАСОВ 3 ФЕВРАЛЯ
ул. Героев Рыбачьего, 17, 22
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
08.30 – 20.00 ул. Максима Горького, 14
ул. Советская, 14
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Генерала Щербакова, 4, 6, 8
ул. Свердлова, 48, 50, 54
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 13.00 ул. Свердлова, 46а
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.