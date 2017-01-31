До 21 градуса может опуститься столбик термометра в некоторых районах Мурманской области

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег. Температура воздуха -6-11 градусов, при прояснениях -16-21 градусов. Гололедица.
В Баренцевом море наблюдается ветер северный, северо-западный 15-20 м/с. Медленное обледенение судов.
На 31 января толщина льда на большинстве рек и водоёмов равна 30-55 см, что меньше нормы и прошлого года на 2-20 см.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -6 градусов, ветер северо-западный 9-16 м/с.