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Жизнь в Мурманске


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Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » До 21 градуса может опуститься столбик термометра в некоторых районах Мурманской области
 
 
 
 
01 Февраля 2017 года, 08:00

До 21 градуса может опуститься столбик термометра в некоторых районах Мурманской области


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег. Температура воздуха -6-11 градусов, при прояснениях -16-21 градусов. Гололедица. 

В Баренцевом море наблюдается ветер северный, северо-западный 15-20 м/с. Медленное обледенение судов.

На 31 января толщина льда на большинстве рек и водоёмов равна 30-55 см, что меньше нормы и прошлого года на 2-20 см.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -6 градусов, ветер северо-западный 9-16 м/с.

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