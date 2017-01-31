25,8 млн рублей получит Мурманская область на компенсацию платы за капремонт для одиноких пожилых граждан

01 Февраля 2017 года, 08:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ - Постановление правительства РФ утверждены правила предоставления и распределения субсидий бюджетам субъектов Федерации на компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан старшего поколения. Субсидии в размере 2,38 млрд рублей распределяются между бюджетами 85 субъектов Федерации.

В соответствии с документом предельный уровень софинансирования для Мурманской области определён в размере 53% от общего размера компенсации. Объём софинансирования расходных обязательств на указанные цели составит в 2017 году 25,79 млн рублей.

Напомним, субсидии предоставляются одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, – в размере 50%, 80 лет – в размере 100%, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, – в размере 50%, 80 лет – в размере 100%.