Чем грозят горэлектросети действия управляющих компаний ЖКХ и ТСЖ города Мурманска

01 Февраля 2017 года, 09:00

МУРМАНСК/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ - Ряд событий, произошедших по вине ООО «Октябрьское ЖЭУ», ТСЖ «Самойловой 5», УК «Севжилсервис», производящих очистку крыш домов от снега и льда, стал причиной серьезных повреждений сетей наружного освещения, обслуживаемых АО «МОЭСК», управляющей организации ОАО «МГЭС». В кратчайшие сроки потребовалось произвести восстановление обрывов тросовых растяжек, на которых установлены светильники наружного освещения, замену светильников.

В период с 19 по 24 декабря 2016 года на ул. Лобова было повреждено 11 тросовых растяжек; 09 января 2017 г. на ул. Самойловой и пер. Пионерском – 6 тросовых растяжек; 24 января этого года обрыв 2 растяжек стал причиной очередного происшествия.

Исполнительный директор ОАО «МГЭС» Александр Александрович так прокомментировал возникшую ситуацию: «Подобные ситуации представляют угрозу не только бесперебойному освещению улиц города, но и жизни и безопасности людей, сохранности имущества граждан. Наше предприятие несет огромные убытки, связанные с устранением повреждений. Управляющим компаниям необходимо обращать больше внимания на то, каким образом производятся работы, своевременно выявлять и предотвращать возможные негативные последствия».

Руководство предприятия обращается к управляющим компаниям ЖКХ и ТСЖ с требованием надлежащим образом контролировать безопасность проведения работ по очистке крыш домов от снега для сохранности системы наружного освещения города Мурманска.