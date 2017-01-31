Секрет успеха – интерес к выбранной профессии

01 Февраля 2017 года, 09:40

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ - 31 января Правобережная ТЭЦ ПАО «ТГК-1» стала местом необычной встречи старшеклассников Юкковской школы-интерната с олимпийской чемпионкой по конькобежному спорту Светланой Журовой. В рамках проекта «Наставник плюс» энергетики провели для гостей ознакомительную экскурсию и рассказали о профессиях в отрасли.

Благотворительный фонд «Дорогою добра» занимается поддержкой детей, проживающих в детских домах и интернатах, а также детей из групп риска. Фонд «Дорогою Добра» создал специальный центр поддержки выпускников детских домов и интернатов – «Наставник плюс». Ребята сюда обращаются за поддержкой и советом старших – наставников – людей, готовых поделиться жизненным и профессиональным опытом. Светлана Журова, депутат Государственной Думы РФ, принимает активное участие в работе центра в качестве наставника.

«Труд энергетиков и спортсменов имеет единую базу – мы работаем на результат. Чемпионы вдохновляют публику энергией спорта, а от людей, которые работают на электростанциях, зависит тепло и уют наших домов. Чтобы достичь высот нам нужен наставник. В спорте его называют тренером, а на производстве – это опытный энергетик, который убережет от ошибок, поможет в самый трудный момент. Первый шаг к поиску своего жизненного пути ребята могут сделать уже сегодня, в ходе подобных мероприятий», – поделилась Светлана Журова.

Для большинства выпускников школ, ключевым становится решение о выборе будущей профессии. «ТГК-1» в рамках программы «Наставник плюс» знакомит старшеклассников с энергетическими профессиями, отраслью, работой ТЭЦ и ГЭС региона.

В ходе очень живой и эмоциональной экскурсии, которую проводил Владимир Яскевич, директор Правобережной ТЭЦ, воспитанники смогли познакомиться с работой станции изнутри, посмотреть, как рождается тепло и свет. Ребята были активны в вопросах. Один из самых необычных – как стать директором теплоэлектроцентрали? Владимир Яскевич искренне ответил: «Секрет успеха – интерес к выбранной профессии. Я пришел работать на ТЭЦ мастером 28 лет назад, и по сей день мне все это очень интересно!»

Правобережная ТЭЦ ПАО «ТГК-1» обеспечивает тепловой энергией промышленные предприятия, жилые и общественные здания Невского и Красногвардейского районов Санкт-Петербурга с населением около 700 тысяч человек. Установленная мощность станции – 643 МВт, тепловая – 1283 Гкал/ч.

Отметим, что Правобережная ТЭЦ была построена как новая станция, заменившая собой первенца плана ГОЭЛРО, ТЭЦ-5 Красный Октябрь, в 2006 году. Правобережная ТЭЦ стала первым инвестиционным проектом, реализованным в рамках масштабной программы по обновлению производственных мощностей компании в Санкт-Петербурге. Проект модернизации станции разработан петербургской компанией «СевЗап НТЦ». В 2012 году завершилось строительство второго энергоблока Правобережной ТЭЦ на основе парогазовой установки мощностью 450 МВт и 163 Гкал/ч.

ПАО «ТГК-1» – ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Компания реализует программу в области социальной ответственности, поддерживая благотворительные проекты, спортивные и культурные мероприятия во всех регионах присутствия.

ПАО «ТГК-1» — один из крупнейших инвесторов региона. В рамках инвестиционной деятельности компании основное внимание уделяется проектам, направленным на защиту окружающей среды, повышение энергоэффективности и экологической безопасности энергетических объектов.

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