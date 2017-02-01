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Главная » НОВОСТИ » В правительстве приняли концептуальное решение о повышении пенсионного возраста
 
 
 
 
01 Февраля 2017 года, 09:56

В правительстве приняли концептуальное решение о повышении пенсионного возраста


РОССИЯ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – Принципиальное решение повысить пенсионный возраст для россиян уже принято, сообщили «Известиям» два источника, близких к правительству. Сейчас определяется, на сколько именно повысить возраст выхода на пенсию и каким категориям граждан. Эту информацию подтвердили два источника, близких к правительству. Сам вопрос о повышении уже концептуально решен.

По словам собеседника «Известий», на повестке два вопроса — когда объявлять о повышении пенсионного возраста и параметры реформы. Источник, близкий к правительству, говорит о том, что объявить о решении могут в 2018 году, когда будет сформировано новое правительство.

Представитель экспертного сообщества, знакомый с обсуждением вопроса, добавляет, что, скорее всего, заявление будет синхронизировано с обнародованием основных направлений стратегии долгосрочного социально-экономического развития, которая готовится Центром стратегических разработок Алексея Кудрина.

Что касается параметров повышения, то пока окончательного решения по этому вопросу нет, отмечают собеседники «Известий». Но есть несколько основных вариантов, которые сейчас обсуждаются в правительстве.

Так, один из проектов предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Причем процесс должен быть постепенным — с шагом на шесть месяцев в год. Еще один вариант — выровнять пенсионный возраст для мужчин и женщин, повысив его до 63 лет.

В то же время социальный блок, который публично выступает против повышения пенсионного возраста, уже подготовил расчеты, исходя из повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и женщин до 60 лет, рассказал один из участников правительственных совещаний.

В конце прошлого года эти расчеты представил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов. По его данным, если с 2019 года власти будут постепенно повышать пенсионный возраст и увеличат возраст для выплат социальной пенсии, это позволит снизить расходы бюджета на пенсионные выплаты с 2030 года почти на 640 млрд рублей.

Участники правительственных совещаний сообщили, что для представителей социального блока в случае повышения пенсионного возраста есть принципиальный момент — чтобы оставалась привычная разница в пять лет между женщинами и мужчинами.

«В этом нет никакого демографического смысла, — отмечает источник, близкий к финансовому блоку. — Во-первых, средняя продолжительность жизни женщин выше, чем у мужчин. Во-вторых, если раньше женщины на пенсии сидели с внуками, то сейчас эта традиция во многом ушла в прошлое». Кроме того, средняя зарплата у женщин ниже, поэтому, чтобы преодолеть разрыв в пенсиях, нужно увеличить время трудового стажа.

Фото: rosinform.ru

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