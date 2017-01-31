Что нового ждёт россиян с 1 февраля

01 Февраля 2017 года, 10:19

РОССИЯ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ — С 1 февраля в России будут увеличены все виды страховых пенсий, в том числе по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца и неработающим пенсионерам. Ожидается, что прибавку получит более 31 миллиона человек. Пенсии проиндексируют на 5,4 процента, то есть на размер инфляции 2016 года. Кроме того, на 4,1 рубля увеличится и стоимость одного пенсионного балла (индивидуального коэффициента). С 1 февраля его цена будет зафиксирована на уровне 78,28 рубля.

С 1 февраля также будут увеличены все социальные выплаты в России, в том числе пособия инвалидам, выплаты ветеранам войн, единовременные пособия при рождении детей, ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет и единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Все эти выплаты будут проиндексированы с коэффициентом 1,054 по сравнению с суммами 2016 года. Индексация, однако, не коснётся материнского капитала — как минимум до 2020 года его размер составит 453,026 тысячи рублей.

Еще одно нововведение ожидает россиян с 1 февраля: во всех многофункциональных центрах можно будет получить российский и заграничные паспорта, в том числе нового поколения, а также обменять водительские права. Документы будет обязан оформлять и выдавать хотя бы один центр в городе и районе с населением более ста тысяч человек.

С 1 февраля торговля в России начинает переход на новую контрольно-кассовую технику, которая будет передавать в налоговую инспекцию данные о каждой операции в режиме реального времени. Это нововведение, как ожидается, приведёт к сокращению теневого оборота денег, проходящих через сферу торговли и услуг. В свою очередь, покупатели смогут получать чеки в электронном виде. Для этого на свой смартфон необходимо установить «Мобильное приложение покупателя», в котором будет прописан личный QR-код. Кассир считывает код сканером, в результате чего автоматически получает электронный адрес, на который и будет отправлен чек. Таким образом, чек будет невозможно испортить или потерять, и россиянам станет проще отстаивать свои права в случае покупки некачественного товара.

Кроме того, февраль 2017 года станет последним месяцем для оформления бесплатной приватизации жилья. С 1 марта желающим оформить жилье в собственность придется выкупить свои квадратные метры у государства по рыночной цене.