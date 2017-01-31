Стало известно, что будет изображено на новых купюрах в 200 и 2000 рублей

01 Февраля 2017 года, 11:42

РОССИЯ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ — Совет директоров Банка России принял решение об оформлении банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей, сообщают в пресс-службе Центробанка.

На банкноте номиналом 200 рублей будет изображён Севастополь, в частности, памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. На купюре достоинством в 2000 рублей, в свою очередь, появятся знаменитые места Дальнего Востока, такие, как мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.

Решение было принято по итогам общероссийского конкурса по выбору символов для новых банкнот, которые поступят в обращение в конце 2017 года. Напомним, что на победу в конкурсе претендовали достопримечательности Мурманской области, в частности, мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», атомный ледокол «Ленин», а также ряд североморских памятных мест. Однако в финал конкурса символы Заполярья не прошли.

Фото: © Артем Коротаев/ТАСС