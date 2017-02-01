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Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

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В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Сайт Минобороны России теперь доступен на арабском языке
 
 
 
 
01 Февраля 2017 года, 13:18

Сайт Минобороны России теперь доступен на арабском языке


РОССИЯ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ — Министерство обороны России запустило арабскую версию официального сайта ведомства, об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

Версия сайта на арабском языке начала свою работу 1 февраля. В разделе будут ежедневно публиковаться сведения о ситуации в Сирии, а также информация из российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике и бюллетень о гуманитарной ситуации в городе Алеппо и других сирийских населенных пунктах. Кроме того, в режиме реального времени начнет работу новостная лента, на которой планируется размещать информацию о наиболее значимых событиях в жизни Вооруженных Сил Российской Федерации на арабском языке.

Ранее Минобороны уже запускал иноязычные версии официального сайта. Сейчас функционируют разделы с информацией на английском, французском и испанском языках. В марте 2017 года ведомство планирует начать работу китайской версии официальной страницы Минобороны в Интернете.

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