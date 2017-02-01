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Главная » НОВОСТИ » Банки не смогут требовать выплату долгов в объеме, превышающем 50% зарплаты должника
 
 
 
 
01 Февраля 2017 года, 13:24

Банки не смогут требовать выплату долгов в объеме, превышающем 50% зарплаты должника


РОССИЯ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – Правительство и Центробанк к 1 марта подготовят президенту пакет предложений об ограничении прав банков и микрофинансовых организаций (МФО) на взыскание просроченной задолженности по потребительским займам, пишут «Известия».

Первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева рассказала, что первый консультативный доклад на эту тему может быть опубликован в первом полугодии.

Предполагается ограничить права кредитных организаций и определить верхнюю планку для заемщиков. Нельзя будет взять новый кредит, если уровень долга превысил допустимое значение. Фактически это означает введение индикатора долговой нагрузки на граждан, DTI (debt-to-income).

«Рабочая группа по DTI создана, ею руководит Алексей Симановский (советник председателя ЦБ и прежний куратор блока надзора и регулирования). Группа создана в ЦБ, на ее заседаниях вопросы долговой нагрузки будут обсуждаться с профессиональным сообществом, в том числе с банками, бюро кредитных историй. Сейчас готовится консультативный доклад», — пояснила Юдаева.

В Министерстве экономического развития заявили, что пока эти вопросы прорабатываются, координирует эту работу Министерство финансов.

Мнения участников рынка об уровне предельной долговой нагрузки в целом сходятся, но детали механизма требуют проработки, уверены они. Президент ассоциации российских банков Гарегин Тосунян считает, что лимит долговой нагрузки на заемщика не должен превышать половину от его дохода.

«DTI — это более эффективный способ регламентации рынка потребительского кредитования, чем просто ограничение по выдаче займов, — уверен Тосунян. — Уровень долговой нагрузки позволяет лучше оценивать платежеспособность человека и риски невозврата кредита. Мы предлагаем, чтобы оптимальный показатель был в районе 30%, но не больше 50%».

В идеале DTI должен быть на уровне 30–35%, но не должен превышать 50%, соглашается директор юридического департамента Объединенного кредитного бюро Виктория Белых. В то же время, указывает она, для запуска нового индикатора мало одной лишь информации о наличии у человека кредитов.

«Чтобы норма не носила запретительный характер для потребительского кредитования, банкам и МФО должен быть доступен инструмент объективной оценки уровня закредитованности заемщика, который будет демонстрировать, насколько он способен исполнять свои обязательства», — отметила она.

Идея о DTI имеет ряд спорных моментов. Например, не решен вопрос, как исчислять сумму ежемесячных платежей по кредитам и как проверить точность оценок. Так, для разных категорий населения в зависимости от их доходов ситуация будет разная. Второй важный нюанс — это проверка суммы ежемесячного дохода гражданина.

Фото: raboteda.ru

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