За высадку детей из автобуса предложили привлекать к административной ответственности

01 Февраля 2017 года, 13:42

РОССИЯ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – Высадка детей из городского транспорта должна считаться административным правонарушением. Об этом заявил Министр транспорта России Максим Соколов. Он отметил, что в адрес руководителей всех субъектов страны направлены телеграммы о недопустимости подобных действий и принятии мер по нормативному регулированию.

«Мы примем необходимые решения, чтобы вывести такие действия на уровень административного правонарушения. Внесен проект, меняющий правила перевозки, в частности, запрещающий высаживать детей. Я знаю, что по получении моей телеграммы вопрос уже решается на региональном уровне. В подавляющем большинстве обслуживание городского транспорта находится в ведении региональных и муниципальных властей», – отметил Соколов, отвечая на вопрос члена Общественной палаты РФ.

По информации Общественной палаты, сразу в нескольких регионах кондукторы высаживали ребенка из транспорта за безбилетный проезд. Ранее Следственный комитет по Мурманской области начал проверку по подобному инциденту. В региональном центре 25 января кондуктор автобуса №18 высадила школьницу из-за отсутствия у четвероклассницы печати учебного заведения в проездной карте.