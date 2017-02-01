На реализацию ремонтной программы в 2016 году Колэнерго направило более 228 миллионов рублей

01 Февраля 2017 года, 13:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ - Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») на реализацию ремонтной программы в 2016 году направил более 228 миллионов рублей. План ремонтов выполнен на 109%.

По итогам года отремонтировано более 365 км линий электропередачи 0,4-150 кВ, заменено 182 опоры ЛЭП 0,4-150 кВ.

На подстанциях 35-150 кВ произведен капитальный и текущий ремонт 51 выключателя, отремонтировано 30 трансформаторных подстанций распределительной сети 6-10/0,4кВ.

Также в рамках ремонтной программы в охранных зонах ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности расчищено почти 645 га.

Около половины всех ремонтов электросетевое предприятие производит собственными силами, без привлечения подрядных организаций. Ремонтная программа формируется по результатам обследования, диагностики, текущей эксплуатации и технического состояния энергооборудования.

В текущем году на ремонтную программу Колэнерго планирует направить более 241 миллиона рублей.