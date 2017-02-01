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Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Вылов российских моряков составил более 340 тысяч тонн
 
 
 
 
01 Февраля 2017 года, 15:00

Вылов российских моряков составил более 340 тысяч тонн


РОССИЯ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ — Общий вылов всех российских пользователей по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи на 30 января 2017 года составил 343,6 тысяч тонн, сообщают в пресс-центре Росрыболовства. Этот показатель на 5,4 тысяч тонн, или на 1,6% больше уровня прошлого года.

В Северном бассейне вылов превысил 26 тысяч тонн — на 6,3 тысячи тонн меньше уровня прошлого года. Низкие показатели обусловлены неблагоприятной метеорологической обстановкой. На промысле трески вылов составляет 11,9 тысяч тонн, что меньше уровня прошлого года на 10,5 тыс. тонн. Вылов пикши составил 12,5 тысяч тонн, превысив уровень прошлого года на 3,7 тыс. тонн.

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