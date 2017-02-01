Вылов российских моряков составил более 340 тысяч тонн

01 Февраля 2017 года, 15:00

РОССИЯ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ — Общий вылов всех российских пользователей по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи на 30 января 2017 года составил 343,6 тысяч тонн, сообщают в пресс-центре Росрыболовства. Этот показатель на 5,4 тысяч тонн, или на 1,6% больше уровня прошлого года.

В Северном бассейне вылов превысил 26 тысяч тонн — на 6,3 тысячи тонн меньше уровня прошлого года. Низкие показатели обусловлены неблагоприятной метеорологической обстановкой. На промысле трески вылов составляет 11,9 тысяч тонн, что меньше уровня прошлого года на 10,5 тыс. тонн. Вылов пикши составил 12,5 тысяч тонн, превысив уровень прошлого года на 3,7 тыс. тонн.