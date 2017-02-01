Задолженность по налогам в Мурманской области сократилась на 10%

01 Февраля 2017 года, 14:06

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ — Долги по налогам в Мурманской области пошли на убыль. Как сообщают в региональном управлении Федеральной налоговой службы, в декабре 2016 года уменьшение совокупной задолженности налогоплательщиков Мурманской области по всему объему администрируемых ФНС России доходов составило 997 млн рублей или 10,2%.

По федеральным налогам наблюдается снижение на 851 млн рублей на 11,3%. Кроме того, долги по налогам со специальным налоговым режимом уменьшились на 15 млн рублей или на 4,1%.

Задолженность по единому социальному налогу и внебюджетным фондам за месяц уменьшилась на 346 млн рублей или на 36,5%.

Фото: ИТАР-ТАСС