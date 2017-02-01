Кандалакша и Североморск получат субсидии на строительство и реконструкцию мостов

01 Февраля 2017 года, 14:36

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области прошла процедура распределения муниципалитетам субсидий на 2017 год из областного бюджета на строительство, реконструкцию и ремонт мостов и путепроводов, расположенных на автодорогах общего пользования местного значения.

Субсидию в размере 24 812 214 рублей получит Кандалакша на строительство автодорожно-пешеходного моста через реку Колвица в селе Колвица, входящем в городское поселение Кандалакша. Субсидия в размере 23 549 797 рублей достанется ЗАТО Североморск на реконструкцию участка проезда (моста) в Североморске-3.

Процедура рассмотрения заявок на получение субсидий состоялась 30 января.

Фото: wikipedia