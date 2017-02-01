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Главная » НОВОСТИ » Мурманский волонтер Ирина Иванова стала лауреатом первой всероссийской премии «Будем жить!» за вклад в борьбу с раком
 
 
 
 
01 Февраля 2017 года, 16:30

Мурманский волонтер Ирина Иванова стала лауреатом первой всероссийской премии «Будем жить!» за вклад в борьбу с раком

30 2МОСКВА/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – Во Всемирный день борьбы с раком, 4 февраля, в Москве состоится всероссийский благотворительный телевизионный марафон в поддержку онкологических пациентов, сообщает Ассоциация онкологических пациентов.

Во время марафона пациенты, перенесшие онкозаболевания, выдающиеся онкологи, общественные активисты, волонтеры, журналисты, представители благотворительных организаций и социально-ответственного бизнеса получат первую в России премию «Будем жить!» за вклад в лечение онкологических заболеваний. Среди лауреатов премии – волонтер Ирина Иванова, руководитель группы взаимопомощи «Дарина» в Мурманской области.

Волонтерская группа взаимопомощи «Дарина» для женщин, перенесших рак груди, существует в Мурманске c 2011 в рамках проекта и c 2013 как самостоятельная группа взаимопомощи, до этого в регионе не было системы психологической поддержки пациенток. Основатель и руководитель группы – Ирина Иванова.

«Группа взаимопомощи – это группа, которая работает по принципу «равный – равному». Женщины, пережившие заболевание, или те, кто находится на стадии, собираются вместе. Иногда в наших встречах участвуют врачи. Мы организуем разные тренинги (например, как справиться со стрессом), ходим в бассейн, в театры, организуем мастер-классы, посещаем мероприятия и т.д. Сейчас мы ведем переговоры с профессиональными художниками о том, чтобы провести курс арт-терапии», – рассказала «Би-порту» Иванова.

Встречи группы проходят раз в месяц, как правило, на базе онкологического диспансера, иногда – в антикафе. «Дарина» взаимодействует с врачами, один из членов группы – психолог онкологического диспансера, сама пережившая заболевание и теперь активно занимающаяся волонтерской деятельностью. В среднем в группе 10-12 человек.

«В сентябре 2016 года я участвовала в конференции в Москве, которая была организована Ассоциацией онкологических пациентов «Здравствуй». Сейчас мы работаем над тем, чтобы открыть офис Ассоциации в Мурманске. Когда мы узнали о возможности отправить заявку на номинацию, мы отправили ее, описав наш опыт работы групп взаимопомощи и вот, стали лауреатом», – прокомментировала руководитель группы взаимопомощи.

4 февраля в московском центре «Крокус Сити» с 13:00 до 21:30 пройдет благотворительный телевизионный марафон в поддержку онкологических пациентов, в котором примут участие звезды отечественной эстрады, врачи, благотворители, представители органов власти и бизнеса. Каждый россиянин сможет стать участником марафона, чтобы узнать, как защититься от рака, сделать пожертвование, услышать истории людей, победивших эту болезнь.

«Мы хотим привлечь внимание как можно большего числа людей и объединить усилия всей страны в борьбе с раком, потому что у нас катастрофически высокая смертность от этой болезни, – говорит президент Ассоциации онкологических пациентов Ирина Боровова. – Очень много погибает и детей, и взрослых. Развитые страны активно борются с раком, а Россия – такая большая, великая страна – не прикладывает достаточных усилий, чтобы предотвращать рост заболеваемости и помогать онкологическим пациентам».

Чтобы стать участником благотворительного марафона, нужно позвонить на бесплатную горячую линию 8-800-30-10-20-9 и получить пригласительный билет. У билета нет фиксированной цены: каждый жертвует столько, сколько считает необходимым.

Онлайн-трансляция марафона будет доступна на интернет-ресурсах: russcpa.ru (сайт Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!»), internist.ru (научно-образовательный портал для врачей под эгидой Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний) и http://tochkatv.tv (развлекательно-познавательный канал для всей семьи).

Во время трансляции на экране будет видна бегущая строка с четырехзначным номером, на который можно сделать пожертвование. Все собранные средства будут направлены в Ассоциацию пациентов «Здравствуй!» для организации бесплатных мероприятий по ранней диагностике рака, помощи заболевшим и закупки оборудования в федеральные онкологические центры.

В финале марафона будет подписано обращение к президенту России с предложением объявить 2018 год годом борьбы с онкологическими заболеваниями.

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