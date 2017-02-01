В результате пожара в Мончегорске погиб человек

01 Февраля 2017 года, 14:55

МОНЧЕГОРСК/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мончегорске в одной из квартир по улице Ленинградская набережная произошел пожар. В результате пожара погибла женщина 1967 года рождения. Мужчина 1977 года рождения пострадал, сообщили «Би-порту» в ГУ МЧС по Мурманской области.

«Сгорел телевизор, частично сгорел диван, повреждено остекление оконных рам, вещи домашнего обихода. Закопчены стены и потолок в помещении. На месте пожара работали девять человек личного состава и три единицы техники», – рассказали в МЧС.

В настоящий момент уточняется информация по погибшим и пострадавшим, также устанавливаются причины пожара.