Полиция разыскивает родителей пятилетнего мальчика в Мурманске

01 Февраля 2017 года, 15:17

МУРМАНСК/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня около 10 часов утра сотрудники ППС, приехав по вызову очевидцев, нашли мальчика примерно пяти лет в подъезде дома 22 по улице Крупской. Ребенка доставили в третий отдел полиции УМВД России по городу Мурманску.

«Он не может отчетливо назвать свою фамилию, называет только имена родителей и старшего брата «Кит». Себя ребенок называет «Даня», домашний адрес он не знает. Мальчик рассказал полицейским, что старший брат повел его в садик, однако объяснить, как он оказался в подъезде дома, малыш не может», – сообщила «Би-порту» руководитель пресс-службы УМВД Марина Шихова.

С целью установления родителей был проведен поквартирный обход дома, проверены все учреждения дошкольного образования. В полицию Мурманска и Колы с заявлением о пропаже пятилетнего малыша сегодня никто не обращался.

Если кто-то узнал ребенка, знает его фамилию или место жительства, просьба предоставить информацию по телефонам 02, 40-60-10, 40-60-57.