Роспотребнадзор предлагает штрафовать за ввоз санкционных продуктов

01 Февраля 2017 года, 15:34

РОССИЯ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ — Роспотребнадзор разработал законопроект, согласно которому граждан предлагается штрафовать за реализацию, хранение и транспортировку товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации.

Изменения предлагается внести в статью 14.2 КоАП. В частности, статью предлагается дополнить пунктом «Реализация, хранение, транспортирование товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации». Размер штрафа для граждан в проекте закона составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 70 до 100 тысяч рублей. Проектом также предусматривается возможность конфискации запрещенного к ввозу товара.

В тексте законопроекта не указано, что ограничению подлежат продуктовые товары, попадающие под действие эмбарго, однако в паспорте проекта в качестве ключевого слова указана санкционная продукция.

Напомним, что продуктовое эмбарго на ряд продуктов питания в России действует с 2014 год. В прошлом году санкции были продлены до конца 2017 года.

Фото: © EPA/RAFAL GUZ