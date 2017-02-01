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Главная » НОВОСТИ » Депутаты Островного просят разрешить добычу краба в личных целях
 
 
 
 
01 Февраля 2017 года, 15:49

Депутаты Островного просят разрешить добычу краба в личных целях


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ — Представители Совета депутатов ЗАТО Островной направили в Мурманскую областную Думу обращение о внесении изменений в Правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна в части добычи краба камчатского в акватории Баренцева моря в границах ЗАТО Островной. Обращение депутатов будет рассмотрено в рамках заседания думского комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу, которое состоится 8 февраля.

Об инициативе депутатов «Би-порту» рассказал глава ЗАТО Геннадий Чистопашин.

«С инициативой группа депутатов выступила по просьбе населения. Как считают жители Островного, у нас нет никакой другой рыбы — краб всю поел. Новых промысловых участков в море тоже нет. Люди спрашивают, почему им нельзя ловить краба, хотя бы для себя», - подчеркнул Чистопашин.

По мнению главы Островного, Мурманская область могла бы перенять опыт Сахалина, где местному населению разрешено добывать крабов в личных целях. Однако, как рассказал Чистопашин, ни в одной инстанции так и не было получено чёткого разъяснения действующего запрета.

«Нельзя — и всё тут. Но ведь можно разработать какие-то правила. Мы предлагаем установить какое-то количество особей, которые человек для личного пользования сможет выловить, еще какие-то ограничения ввести, например, в какой период нельзя ловить. Пусть это будет за плату, но людям в Островном нужно что-то делать», - рассказал агентству Чистопашин. Он также отметил, что речь не может идти о браконьерстве, поскольку все суда в ЗАТО и их улов регулярно проверяются сотрудниками погрануправления — депутаты Островного выступают за узаконивание добычи краба в личных целях.

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