Алексей Веллер рассказал о перспективах программы переселения граждан из аварийного жилья

01 Февраля 2017 года, 16:12

МУРМАНСК/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – В сентябре закончится срок действия программы переселения граждан из аварийного жилья. В настоящий момент непонятно как будут осуществляться задачи, сформированные данным документом в будущем, трудности возникают из-за неясности федерального законодательства. При этом только в Мурманской области 376 домов признаны аварийными, переселения ждут около семи тысяч человек.

Депутат Госдумы Алексей Веллер предположил, что программа переселения будет пролонгирована на таких же условиях, либо она будет заменена некой альтернативой. В городском бюджете Мурманска на текущий год заложены определенные средства на переселение граждан из аварийных домов, признанных таковыми после первого января 2012.

«Другие муниципалитеты области не заложили финансирование. Правительство и Мурманская областная дума пока не нашли возможности поучаствовать финансово. Я не критикую, существуют разные приоритеты, но я уверен, что программа переселения на 18 год будет», – рассказал депутат.

Напомним, более 626 миллионов рублей направлено на переселение северян из ветхих домов в 2016-2017 годах. Летом Евгений Никора сообщал о выполнении программы в полном объеме и в установленные сроки.