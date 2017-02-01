С начала года инфляция в России составила 0,6%

01 Февраля 2017 года, 16:48

РОССИЯ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ - За период с 24 по 30 января 2017г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала месяца – 100,6%.

За прошедшую неделю цены на масло сливочное выросли на 0,4%, рыбу мороженую, сыры, сметану, вермишель и чай – на 0,2-0,3%. Одновременно сахар-песок стал дешевле на 0,9%, яйца куриные – на 0,8%, крупа гречневая – на 0,5%, свинина – на 0,3%, куры, масло подсолнечное и мука – на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,1%, в том числе на картофель – 0,9%, лук и морковь – 0,7%, яблоки – 0,4%, капусту белокочанную и свежие помидоры – 0,2%. В то же время свежие огурцы стали дешевле на 2,9%.

На бензин автомобильный цены выросли на 0,1%, дизельное топливо – на 0,2%.