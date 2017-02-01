Аэрофлот установит собственную систему регистрации в аэропорту Мурманска

01 Февраля 2017 года, 16:35

МУРМАНСК/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Аэрофлот» намерена установить в мурманском аэропорту собственную систему регистрации. Об этом «Би-порту» рассказали в местном представительстве национального перевозчика.

«Было принято решение о монтаже собственной системы регистрации на рейс, отвечающей требованиям компании и альянса (SkyTeam, куда входит Аэрофлот, – прим. редакции). В настоящее время оборудование и необходимое ПО доставлено в Мурманск, в ближайшее время приступим к монтажу и отладке работы», – рассказали «Би-порту» в представительстве Аэрофлота в Мурманске.

Система бронирования, в частности, позволит пассажирам самостоятельно проходить регистрацию на рейс более чем за два часа до времени вылета, что избавит от необходимости траты времени в очередях, а в случае задержки рейса – необходимости приезжать в аэропорт Мурманска. Другим удобством станет возможность оформления регистрации и оформления багажа до конечного пункта, в том числе – на международные рейсы Аэрофлота, дочерних компаний и альянса.

Ожидается, что собственная система регистрации в полном объеме заработает к началу летней навигации. Как пояснили агентству в представительстве, следующим шагом повышения удобства для пассажиров станет установка киосков саморегистрации. Ранее о новшествах в системе регистрации и обработке багажа заявляло руководство мурманского аэропорта, однако по словам представителей авиакомпаний, никаких изменений в процессе не произошло.

На встрече с представителем собственника губернатор Марина Ковтун привела статистику, согласно которой задержки ряда рейсов происходят по вине аэропорта. Причины задержек также подтвердили и в мурманских представительствах авиакомпаний. «Если на одном рейсе прилетает 130 и более человек, что бывает довольно часто, то оператор аэродрома в силу разных причин не успевает за 60 минут произвести обслуживание воздушного судна. Отсюда и получаются задержки», – пояснили агентству специалисты.

Напомним, во время массовых задержек рейса, произошедших в декабре и январе, среди причин недовольства пассажиров назывались слабая организованность работы при регистрации на рейс, а также медленная обработка выдача багажа – пассажирам приходилось по 1,5-2 часа ожидать свой багаж.

Авиакомпания «Аэрофлот» – крупнейший российский перевозчик. Полёту в город-герой Мурманск после длительного перерыва были возобновлены в январе 2015 года.

Фото: М. Паламарчук