Родители, потерявшегося в Мурманске пятилетнего мальчика, не знали о его пропаже

01 Февраля 2017 года, 16:42

МУРМАНСК/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – Родители пятилетнего мурманчанина не знали о его пропаже, ведь ребенок должен был находиться в дошкольном учреждении. В настоящее время они едут в отдел №3 УМВД России по Мурманской области, чтобы забрать сына.

«Они увидели объявление о пропаже и с большим удивлением узнали, что он находится у нас в отделении. Сейчас они едут за ним. Будут выясняться обстоятельства произошедшего, проводиться проверка в детском саду, где нам сказали, что нет отсутствующих детей», – сообщила «Би-порту» руководитель пресс-службы УМВД Марина Шихова.

Ранее мальчик рассказал полицейским, что утром старший брат вел его в детский сад.