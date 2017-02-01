В Мурманске пройдет международная конференция о рыболовстве в Арктике

01 Февраля 2017 года, 17:41

МУРМАНСК/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ — С 22 по 23 марта в Мурманске пройдёт IV Международной конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы», сообщили в Правительстве Мурманской области.

Сообщается также, что впервые в рамках конференции состоится заседание рабочей группы по межрегиональному и приграничному сотрудничеству Межправительственной Российско-Норвежской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. В ходе заседания будет обсужден план мероприятий по интенсификации российско-норвежского межрегионального и приграничного сотрудничества на 2017-2022 годы, который включает в том числе вопросы сотрудничества в сфере рыболовства и аквакультуры.

Главными темами конференции станут модернизация рыбопромыслового флота и государственные меры по ее стимулированию, экологическая безопасность в контексте международного сотрудничества и кооперации. Кроме того, будут обсуждаться взаимодействия профессиональных союзов и объединений рыбаков, кадровой политики и научно-исследовательской деятельности.